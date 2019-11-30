Матч РПЛ перенесли из-за эпидемии ангины в «Сочи»

«Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК „Сочи“)…матч 18 тура „Сочи“ — „Оренбург“, запланированный на 1 декабря 2019 года, перенесен на резервную дату», — говорится в официальном сообщении. О дате и времени матча РПЛ сообщит дополнительно.

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Матч перенесли в связи с обращением «Сочи». Ранее президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что клуб готов пойти навстречу «Сочи» и перенести запланированную на 1 декабря встречу.

Как сообщил портал «Кубанские новости», вернувшись с выездного матча в Уфе сочинцы должны были провести несколько тренировок в рамках подготовки к последним играм сезона.

На первые две тренировки вышли менее половины игроков, а 29 ноября врачи вообще запретили спортсменам надевать бутсы — 10 футболистов скосила инфекционная ангина.