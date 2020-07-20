Матч РПЛ отменили из-за COVID-19

«Футбольный клуб „Сочи“ официальным письмом уведомил „Крылья Советов“ о том, что эпидемическая ситуация не позволяет клубу принять участие в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ между „Крыльями Советов“ и „Сочи“, который должен был пройти 22 июля на „Самара Арене“», — говорится в сообщении самарского клуба.

В пресс-службе «Крыльев Советов» отметили, что руководство кубанского клуба строго соблюдает все предписания Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Именно поэтому встречу отменили.

Ранее из-за 2019-nCoV отменили матч между «Сочи» и «Тамбовом», который должен был состояться 16 июля. Медики выявили COVID-19 у девяти игроков сочинского клуба. Результаты анализов стали известны как раз в день встречи с футболистами из «Тамбова». Руководство «Сочи» сообщило о случившемся в региональное отделение Роспотребнадзора.