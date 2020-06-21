Встреча должна была пройти 21 июня, но теперь она перенесена на 19 июля.

Коронавирус выявили у трех игроков «Динамо» — Клинтона Н’Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе. Всех троих посадили на двухнедельный карантин.

Остальные игроки, тренерский штаб и персонал клуба с 20 июня находятся на базе в подмосковном Новогорске в закрытом режиме. Весь спортивный клуб, помимо троих больных, в тот же день повторно сдал тесты на новый коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

«Краснодар» согласился перенести дату матча, в связи с этим РПЛ обратился с этим вопросом в РФС. В футбольном союзе в итоге подтвердили изменения в календаре сезона. После этого представители «Динамо» поблагодарили руководство «Краснодара» за «жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство».

Помимо встречи «Краснодара» и «Динамо» 19 июля также пройдет полуфинал Олимп — Кубка России.

Ранее коронавирус обнаружили сразу у шести футболистов «Ростова». Основной состав игроков вместе с тренером отправили на карантин. Однако клуб не смог перенести встречу, поскольку в «Сочи» отказались откладывать игру. В результате на поле вышел самый молодой состав за всю историю РПЛ — старшему игроку было 19 лет. Матч завершился со счетом 10:1 в пользу «Сочи».