Матч между футбольными сборными России и Кипра начался в Никосии. Сразу же на девятой минуте игры отличилась отечественная команда. Денис Черышев забил гол в ворота противника.

Сборные ранее объявили стартовые составы. В составе команды России на поле вышел Дзюба.

В сегодняшнем матче России главное — не проиграть. Тогда команда Черчесова наверняка попадает на Евро-2020. Если же россияне в игре с киприотами смогут вырвать четыре очка, тогда они займут первую строчку квалификационной таблицы — хотя в этом никакой необходимости, кроме поддержания престижа отечественного футбола, нет.

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В составе российской сборной на поле вышли Гильерме, Семенов, Черышев, Оздоев, Ахметов, Кудряшов, Джикия, Головин, Ионов, Дзюба и Петров. На скамейке запасных отдыхают пока Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко и Чистяков.

В составе сборной Кипора на поле в 19:00 вышли Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости. На подхвате у них запасные Христофи, Экономидес, Каро, Маргаса, Минтиккис, Неофитос, Папулис, Питтас, Георгиу, Панайоту, Пардо и Сотириу.