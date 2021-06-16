Матч России с Финляндией прокомментируют обозреватель Осипов и футболист Герасимец

Игру сборной России с финнами на Евро-2020 обсудят бывший участник «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец и обозреватель, телеведущий Константин Осипов. С комментариями экспертов можно будет ознакомиться на сайте РИА ФАН в перерыве между матчем — в 16:45.

Игра между сборными России и Финляндии состоится 16 июня в 16:00 на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Первый канал будет вести прямую трансляцию. Для жителей РФ она начнется в 15:45.

На чемпионате Европы Финляндия уже обыграла сборную Дании. Теперь, чтобы выйти из группы, российской сборной нужно обыграть Финляндию и Данию.