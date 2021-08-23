Матч 3-го тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» прервали выбежавшие на поле болельщики. На этот момент счет между командами составил 1:0 в пользу «Ниццы».

Встреча проходила в Ницце и была остановлена судьей на 75-й минуте. Игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил обратно одну из пластиковых бутылок, которые в него кидали болельщики «Ниццы» каждый раз, когда футболист оказывался возле их трибуны, отметило РИА «Новости».

Болельщикам такое действие спортсмена не понравилось, и они прорвались на поле в попытке разобраться с Пайетом. Завязалась потасовка, в которой участвовали в том числе футболисты. В итоге судья отправил игроков в раздевалки.

Встреча началась в 21:45 по московскому времени. Через некоторое время после вынужденной временной остановки матча, АФП сообщило об окончании игры. Автором единственного гола на 49-й минуте стал нападающий «Ниццы» Каспер Дольберг.

Французские СМИ опубликовали позже кадры футболистов «Марселя», которых атаковали болельщики «Ниццы». В игру команда решила не возвращаться, поскольку «безопасность футболистов не была гарантирована», заявил президент «Марселя».