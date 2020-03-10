Матч «Наполи» — «Барселона» проведут без зрителей
Из-за угрозы распространения коронавируса матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» пройдет без зрителей. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, игра должна состояться в Барселоне 18 марта. Первый матч не выявил победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В конце прошлого года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса. Более четырех тысяч заразившихся скончались, общее число заболевших превысило 113 тысяч.