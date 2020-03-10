По данным издания, игра должна состояться в Барселоне 18 марта. Первый матч не выявил победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В конце прошлого года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса. Более четырех тысяч заразившихся скончались, общее число заболевших превысило 113 тысяч.