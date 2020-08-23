«Матч на равных»: Киммих рассказал об ожиданиях от финала Лиги чемпионов

По его словам, его коллеги по команде готовы выступить против скорости нападающих «Пари Сен-Жермена», перекрыв им пространство. При этом Киммих отметил, что «Бавария» не намерена отступать или менять стиль своей игры в финале соревнований.

«На клубном уровне нет более крупного титула. Жаль, что нам приходится играть без зрителей, но это прекрасная возможность, которой мы должны воспользоваться», — заявил он. Спортсмен подчеркнул, что ждет «матч на равных» между двумя командами, которые заслуженно вышли в финал.

Как напомнило ИА НСН, клуб «Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов после того, как разгромил немецкий «Лейпциг». Игра закончилась со счетом 3:0. Это первый в истории выход французов на финишную прямую чемпионата UEFA. С таким же счетом закончилась встреча «Баварии» с «Лионом». Вышедшие в финал команды встретятся в воскресенье, 23 августа, на поле стадиона «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.