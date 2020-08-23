Встреча прошла на стадионе «Луи II» европейского княжества. Встреча началась для хозяев поля неудачно. К 21-й минуте они пропустили в свои ворота два мяча. Размочить счет удалось только к концу первого матча. Ворота французов поразил Аксель Дисаси.

Игроки «Монако» сравняли счет только на 55-й минуте игры. Это был первый матч «Монако», который команда провела под руководством тренера Нико Ковача.