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    23 августа 2020, 17:30

    Матч «Монако» — «Реймс» закончился вничью. Головин отметился голевым пасом

    Анатолий Минкин

    Встреча команд «Монако» и «Реймс» в рамках первого тура французской Лиги 1 закончилась со счетом 2:2. В ходе матча отличился полузащитник российской сборной Александр Головин. Как сообщил сайт «Вести.Ru», он отдал голевой пас Бануа Бадьяшилью, который сравнял счет.
    Матч «Монако» — «Реймс» закончился вничью. Головин отметился голевым пасом

    Встреча прошла на стадионе «Луи II» европейского княжества. Встреча началась для хозяев поля неудачно. К 21-й минуте они пропустили в свои ворота два мяча. Размочить счет удалось только к концу первого матча. Ворота французов поразил Аксель Дисаси.

    Игроки «Монако» сравняли счет только на 55-й минуте игры. Это был первый матч «Монако», который команда провела под руководством тренера Нико Ковача.

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