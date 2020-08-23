Матч «Монако» — «Реймс» закончился вничью. Головин отметился голевым пасом
Встреча команд «Монако» и «Реймс» в рамках первого тура французской Лиги 1 закончилась со счетом 2:2. В ходе матча отличился полузащитник российской сборной Александр Головин. Как сообщил сайт «Вести.Ru», он отдал голевой пас Бануа Бадьяшилью, который сравнял счет.
Встреча прошла на стадионе «Луи II» европейского княжества. Встреча началась для хозяев поля неудачно. К 21-й минуте они пропустили в свои ворота два мяча. Размочить счет удалось только к концу первого матча. Ворота французов поразил Аксель Дисаси.
Игроки «Монако» сравняли счет только на 55-й минуте игры. Это был первый матч «Монако», который команда провела под руководством тренера Нико Ковача.