Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли из-за протестов

Беспорядки в Каталонии стали причиной переноса матча 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Забастовка началась за несколько дней до намеченного матча из-за приговора, который вынесли каталонским политикам. Верховный суд Испании назначил длительные сроки тюремного заключения организатором референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Что же касается знаменитых футбольных клубов, в прошлом сезоне «Барселона» дважды разгромила «Реал» и обошла его в полуфинале Кубка Испании. Чем закончится их встреча в чемпионате страны в этом году, болельщикам придется гадать до середины декабря.