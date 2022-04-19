Матч «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» пройдет без Криштиану Роналду

Бомбардир «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч против «Ливерпуля» из-за смерти своего новорожденного сына. Об этом написало ИА НСН.

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» обозначили, что семья важнее всего и футболист поддерживает своих близких в это тяжелое время.

«Криштиану, все в клубе мысленно находятся с тобой и сопереживают твоей семье», — говорится в сообщении клуба.

Сам Роналду назвал смерть ребенка самой большой болью, которую могут испытать родители.