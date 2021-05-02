Матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесен, сообщила пресс-служба клуба из Манчестера. Новая дата встречи клубов будет определена после обсуждения с премьер-лигой.

Встреча должна была начаться в 18:30 по московскому времени, отметил ТАСС.

До этого фанаты «Манчестер Юнайтед» ворвались на стадион «Олд Траффорд». Они устроили акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Болельщики выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они выступили с требованием ухода семьи Глейзеров, владеющими клубом с 2005 года.

В апреле 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Но немного позже на фоне протестов болельщиков и жесткой позиции УЕФА и национальных федераций большинство клубов заявили о выходе из состава нового турнира. Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес, один из инициаторов создания Суперлиги, утверждает, что она «не умерла», а находится в режиме ожидания. По его словам, вопреки сообщениям прессы, из нее пока не вышел ни один из 12 клубов-основателей.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поставил условие четырем клубам-основателям Суперлиги, которые еще не покинули проект. «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» могут лишиться возможности участвовать в Лиге чемпионов.