Матч Лиги наций между Хорватией и Францией закончился вничью

Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций. Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщила НСН.

Первый гол забил французский футболист Адриен Рабьо. Затем игрок соперников Андрей Крамарична сравнял счет при помощи пенальти.

Хорватия оказалась на четвертом месте рейтинга, Франция — на третьем. Обе команды заработали по одному очку, но последняя выигрывает по доппоказателям. На первом месте сейчас находится Австрия, на втором — Дания.