Сразу восемь футболистов «Тоттенхэма» получили положительные результаты теста на коронавирус. В связи с этим матч группового этапа Лиги конференций между Тоттенхэмом» и «Ренном» решили перенести.

Игра шестого тура группы G должна была пройти 9 декабря в Лондоне. Теперь для проведения матча выберут другую дату.

«Мы можем подтвердить, что домашний матч Лиги конференций против „Ренна“ не состоится в четверг. Переговоры с УЕФА относительно новой даты матча продолжаются», — заявили в английском футбольном клубе.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что восемь членов команды заразились коронавирусом. Также ковид подтвердился у пяти сотрудников клуба.

«Восемь игроков и пять сотрудников [заразились]. Каждый день появляются новые люди с коронавирусом, у которых еще вчера был отрицательный результат теста. Это не очень хорошая ситуация», — процитировало Конте агентство France-Presse.

Как отмечали журналисты, руководство «Тоттенхэма» намерено попросить перенести также встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч запланирован на 12 декабря.