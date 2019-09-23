Матч итальянской серии А остановили из-за расистских оскорблений

По данным издания, речь идет о встрече флорентийской «Фиорентины» с «Аталантой» из Бергамо. Защитник «фиолетовых» Далберт пожаловался арбитру на оскорбления на почве расизма. Судья принял решение остановить игру.

Отмечается, что итальянские фанаты не первый раз обращают на себя внимание подобным поведением. В свое время болельщики миланского «Интера» попытались унизить форварда «Интернационале» Ромелу Лукаку (Бельгия).

В свою очередь президент FIFA Джанни Инфантино признался, что озабочен проявлениями расизма среди итальянских болельщиков.