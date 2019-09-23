  • Матч итальянской серии А остановили из-за расистских оскорблений

    23 сентября 2019, 10:16

    Артур Блянихов

    Один из матчей итальянской серии А пришлось остановить из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, речь идет о встрече флорентийской «Фиорентины» с «Аталантой» из Бергамо. Защитник «фиолетовых» Далберт пожаловался арбитру на оскорбления на почве расизма. Судья принял решение остановить игру.

    Отмечается, что итальянские фанаты не первый раз обращают на себя внимание подобным поведением. В свое время болельщики миланского «Интера» попытались унизить форварда «Интернационале» Ромелу Лукаку (Бельгия).

    В свою очередь президент FIFA Джанни Инфантино признался, что озабочен проявлениями расизма среди итальянских болельщиков.