Матч ФНЛ отменили из-за возможной вспышки СОVID-19 в брянском «Динамо»

«Матч седьмого тура Олимп-ФНЛ „Динамо-Брянск“ — „Спартак-2“ отменен в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава хозяев», — говорится в сообщении ФНЛ.

Поединок должен был состояться в субботу, 5 сентября, в Брянске. Решение о судьбе матча примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС. В ФНЛ пожелали скорейшего выздоровления брянским футболистам.

Пандемия коронавируса ранее вмешивалась в расписание матчей Чемпионата России по футболу. 22 июля не состоялся матч между клубами «Сочи» и «Крылья Советов» из Самары из-за эпидемической ситуации. 16 июля в последний момент отменили встречу «Сочи» с «Тамбовом», так как у девяти игроков кубанской команды выявили COVID-19. Результаты анализов пришли в день игры.