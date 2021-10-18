Матч ФК «Авангард» и «Сочи» начался сразу тремя драками. Видео

Игра между хоккейными клубами «Авангард» и Сочи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) началась тремя драками. В первые же секунды матча спортсмены начали бить друг друга клюшками, но быстро перешли к кулачному бою.

Как сообщил «Краснодар 24», были оштрафованы на пять минут шесть человек — Богдан Якимов, Виктор Балдаев, Владимир Брюквин, Кирилл Головец, Никита Комаров и Джей Си Липон. Последний получил еще две минуты за грубость.

На этом конфликты не закончились. Вскоре подрались Дмитрий Колготкин и Ярослав Косов. Оба были отправлены на скамейку штрафников.

«Авангард» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Сочи» — последнюю в Западной.

Ранее главный тренер «Авангарда» Боб Хартли предупредил, что ожидает большого прессинга и силового хоккея со стороны соперника в Матче с «Сочи».

«Мы ожидаем матч, в котором будет гораздо больше прессинга со стороны соперника, чем в прошлой нашей игре в Балашихе против этой команды. Однако всегда нужно играть в свой хоккей, делая при этом небольшие изменения в зависимости от другой команды», — заявил тренер в ролике, опубликованном на YouTube-аккаунте клуба.

Матч между «Авангардом» и «Сочи» закончился со счетом 4:5 в пользу омских хоккеистов.

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