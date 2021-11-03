«Динамо» запретили проводить матч 14-го тура чемпионата России по футболу в Москве. Распоряжение вынес столичный Роспотребнадзор, сославшись на введенные в городе ограничения.

Команда должна была встретиться с «Краснодаром» на домашней «ВТБ Арене» 6 ноября, напомнил «Матч ТВ».

Письмо о невозможности проведения игры в настоящий момент поступило на имя генерального директора московского клуба Павла Пивоварова. Сам он назвал сложившуюся ситуацию неоднозначной.

«Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы. Вместе с тем у „Динамо“ есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30% зрителей», — процитировал Пивоваров сайт футбольного клуба.

Руководство «Динамо», добавил он, обратилось в РФС и РПЛ за дополнительными разъяснениями. Окончательное решение о месте и условиях проведения матча примут после ответа организаций.

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц пояснил «Матч ТВ», что в лиге работают над изменением ситуации по матчу. Не исключено, что его проведут в другом городе.