Матч второго тура Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии приостановили на 11-й минуте встречи в знак поддержки датского футболиста Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца на прошлой игре. Об этом сообщили на странице турнира в Twitter.

По истечении первых 10 минут матча бельгийцы выбили мяч за боковую линию. Игру прервали, в течение минуты игроки обеих команд, арбитры и болельщики на трибунах аплодировали в честь Эриксена, который сейчас находится в больнице. В четверг стало известно, что спортсмену установят кардиостимулятор.

На прошлом матче против команды Финляндии, который состоялся 12 июня, датский полузащитник в конце первого тайма потерял сознание, упал на газон и не смог подняться. Игра была приостановлена. Футболисту около 15 минут оказывали экстренную помощь на поле, а после госпитализировали. Врачи диагностировали у него сердечный приступ.

Во вторник Эриксен обратился к болельщикам впервые после произошедшего. Он поблагодарил их за поддержку и сказал, что ему еще предстоит пройти обследования.

К моменту паузы в матче с бельгийцами команда Дании вела со счетом 1:0. Гол на второй минуте забил Юссуф Поульсен. К моменту публикации счет не поменялся.

А 21 июня с Данией сыграет матч сборная России. Игра состоится в Копенгагене.