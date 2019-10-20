Матч чемпионата России потасовкой и удалением тренеров. Видео

Во концовке матча «Оренбург» — «Крылья Советов» футболисты команд затеяли потасовку. В итоге защитник Александра Анюкова удалили с поля. Красные карточки показали тренерам обоих клубов — Владимиру Федотову и Миодрагу Божовичу.

На опубликованных кадрах видно, как футболисты сбиваются в кучу и начинают толкаться. В этот момент к ним подходят сотрудники службы безопасности и начинают разнимать.

Как пишет RT, стычки на поле начались после того, как «Оренбург» стал требовать пенальти в ворота команды-соперника. Игроки настаивали, что спортсмен «Крыльев Советов» дотронулся до мяча рукой. Затем футболисты и тренеры начали активно спорить.

Красная карточка, полученная Александром Анюковым за активное участие в потасовке, стала первой в его карьере.

Команды вышли на поле 20 октября. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч проходил в рамках Российской Премьер-Лиги и закончился со счетом 1:0 в пользу «Оренбурга».