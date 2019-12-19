Сторонники независимости Каталонии во время матча вывешивали политические баннеры на арене «Камп Ноу». Параллельно с этим в городе протестующие вступали в стычки с полицией.

Как позже выяснилось, радикалы планировали запустить на стадион дроны с баннерами, чтобы сорвать игру, написала «Газета.ru».

Полицейским удалось предотвратить провокацию. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Сообщается, что во время беспорядков различные травмы получили 60 человек.