Матч «Барселона» — «Реал» едва не прервали радикалы
Матч главных соперников в чемпионате Испании, «Барселоны» и «Реала», пытались прервать радикалы, выступающие за независимость Каталонии. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.
Сторонники независимости Каталонии во время матча вывешивали политические баннеры на арене «Камп Ноу». Параллельно с этим в городе протестующие вступали в стычки с полицией.
Как позже выяснилось, радикалы планировали запустить на стадион дроны с баннерами, чтобы сорвать игру, написала «Газета.ru».
Полицейским удалось предотвратить провокацию. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Сообщается, что во время беспорядков различные травмы получили 60 человек.