«Обращаем внимание, что страна, место проведения и время начала матча раунда плей-офф Лиги Европы между командами „Арарат-Армения“ и „Црвена Звезда“ изменены. Матч состоится в четверг, 1 октября, на стадионе ГСП в Никосии (Кипр), время начала игры — 19:00 по центральноевропейскому времени», — говорится в сообщении.

Ранее UEFA заявлял, что следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, но о переносе матча речи не шло. Что заставило Союз поменять свое мнение, не сообщается.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном начался 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в применении оружия в приграничных территориях, что привело к гибели мирных жителей.

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы соседней страны обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении заявило о воздушных атаках, в ходе которых пострадали населенные пункты непризнанной республики.

Первыми военное положение и общую мобилизацию объявили власти Нагорного Карабаха. Вслед за ними на такой же шаг пошли власти Армении. В Азербайджане военное положение ввели в ряде городов и регионов, а также начали частичную мобилизацию.