Мать Роналду перенесла инсульт. Футболист может пропустить матч Кубка Италии

Долорес Авейру, мать футболиста Роналду, попала в больницу с ишемическим инсультом. Спортсмен отправился в Португалию, где врачи оказывают помощь женщине. Завтра, 4 марта, игрок должен был выйти на поле в рамках Кубка Италии.

Мать Криштиану Роналду госпитализировали в ночь на 3 марта. Ее отправили в одну из больниц города Фуншал на Мадейре, пишет tvi24. Врачи сделали пациентке операцию, и сейчас она находится под наблюдением медиков. У Авейру диагностировали инсульт. Ее состояние оценивают как стабильное.

«Клуб „Спортинг“ желает скорейшего выздоровления Долорес Авейру, послу Фонда Клуба и примеру для подражания для всех наших членов нашей команды», — сказано в сообщении «Спортинга» в Twitter. Роналду играл в этом клубе в 2002 году.

Криштиану Роналду 4 марта должен выступить в составе «Ювентуса» в матче против «Милана». Игра состоится в рамках ½ финала Кубка Италии.

В текущем сезоне футболист провел уже 31 матч и забил 25 голов. В составе «Ювентуса» Роналду играет с 2018 года. До этого он был в мадридском «Реале», «Манчестере Юнайтед» и «Спортинге».