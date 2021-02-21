Мать Роналдиньо умерла от ковида

Умерла мать бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос. Она заразилась коронавирусом. Об этом сообщил телеканал America TV.

Матери игрока был 71 год. Соболезнования в связи с утратой выразил мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил, который был президентом «Атлетико Минейро» во времена игры Роналдиньо за клуб.

Мигуэлину Дос Сантос госпитализировали еще в декабре, про это тогда сообщил сам игрок. Женщину положили в отделение интенсивной терапии.

В октябре коронавирус выявили и у самого 40-летнего футболиста. Заболевание протекало у него бессимптомно.

В августе Роналдиньо вернулся в Бразилию после шести месяцев заключения в Парагвае. Бывшего футболиста задержали за использование поддельного паспорта.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».