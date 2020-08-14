Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное. Зинаида Казарцева мать арбитра

Также ей присылают издевательские видео. На одном из них представлена сцена, в которой после матча собрались три судьи. Внезапно открывается дверь, входит Лаврентий Берия и спрашивает: «Кто сегодня судил матч?» Когда главный арбитр встает, Берия приказывает, чтобы тот засунул себе свисток в задницу, «потому что ваша попа думает лучше, чем голова», рассказала Казарцева.

По ее словам, она все это читает, «проглатывает», но никому не пишет в ответ.

Сюжеты о Казарцеве на государственных каналах сильно расстраивают его бабушку, недавно перенесшую инсульт. Она, рассказала Казарцева, «плачет каждый день» и хочет написать письмо Владимиру Путину.

Матч «Сочи» — «Спартак» прошел в Москве 9 августа. Встреча завершилась со счетом 2:2. Казарцев, судивший игру, назначил два спорных пенальти в ворота спартаковцев. Гости успешно их реализовали.

Перед назначением второго пенальти переговоры Казарцева с арбитром системы видеоповторов VAR Алексеем Еськовым попали в эфир «Матч ТВ».

Впоследствии Казарцева отстранили от судейства, признав назначение второго пенальти ошибочным.