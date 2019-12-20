Мастер спорта СССР по теннису умерла в 74 года

Бакшеева стала мастером спорта СССР международного класса и вошла в сборную Союза в Кубке Федераций.

Два раза спортсменка была чемпионкой в одиночном разряде, семь раз — в парном, четыре раза — в миксте. В 1961 и 1962 году она стала первой советской теннисисткой, которая победила в юниорском состязании «Уимблдона».

«ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны», — отметила организация.