Мастер спорта СССР по теннису умерла в 74 года
Многократная чемпионка СССР по теннису Галина Бакшеева ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу российской Федерации тенниса.
Бакшеева стала мастером спорта СССР международного класса и вошла в сборную Союза в Кубке Федераций.
Два раза спортсменка была чемпионкой в одиночном разряде, семь раз — в парном, четыре раза — в миксте. В 1961 и 1962 году она стала первой советской теннисисткой, которая победила в юниорском состязании «Уимблдона».
«ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны», — отметила организация.