    20 декабря 2019, 15:57

    Мастер спорта СССР по теннису умерла в 74 года

    Ольга Ситникова

    Многократная чемпионка СССР по теннису Галина Бакшеева ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу российской Федерации тенниса.

    Бакшеева стала мастером спорта СССР международного класса и вошла в сборную Союза в Кубке Федераций.

    Два раза спортсменка была чемпионкой в одиночном разряде, семь раз — в парном, четыре раза — в миксте. В 1961 и 1962 году она стала первой советской теннисисткой, которая победила в юниорском состязании «Уимблдона».

    «ФТР выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны», — отметила организация.