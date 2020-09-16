Мастер спорта по фигурному катанию оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Журналист пояснила, что из-за коронавируса, получается, что Медведева долгое время занимается без основного тренера, что очень тяжело. В пример она привела ситуацию, когда проходили контрольные прокаты в Москве. Всех фигуристов кто-то стоял и поддерживал, а Медведева общалась со своим тренером по скайпу, так как он находится в Канаде.

«В целом было видно, что у них (Медведевой с Тутберидзе) уже хорошие отношения — Тутберидзе стояла, смотрела ее выступление, поаплодировала. Болельщики это обсудили. Считаю, что это идеальное, правильное для нее решение. Женя очень разумная девушка. И если она перешла, и если Этери Георгиевна ее приняла, то так для Жени лучше — она так считает. А если она так считает, то нам и не стоит думать иначе. Пусть у них все получится», — поделилась Гаджиева.