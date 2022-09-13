Мастер спорта Лукьянов: спорт способствует социализации и адаптации в обществе | 360°

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Мастер спорта Лукьянов: спорт способствует социализации и адаптации в обществе

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Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов в беседе с РИАМО заявил, что именно спорт и участие в спортивных соревнованиях помогают социализироваться и выйти в общество. 

«Абсолютно точно помогает. Когда я пять лет находился в реабилитационном центре после травмы, я очень стеснялся выйти на улицу, чтоб меня там видели. Я думал, что вдруг обо мне что-то будут думать или говорить. Но на самом деле людям абсолютно все равно. Понимание этого приходит с возрастом. Именно спорт меня как бы выкинул в общество», – вспоминает Лукьянов.

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Спортсмен отметил, что в Москве существует вся необходимая инфраструктура для занятия паралимпийским спортом – фехтованием на колясках. 

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«Мне приходится тренироваться в Москве с московской командой, чему я очень рад. Там очень сильные ребята тоже фехтуют и у меня есть всегда сильные спарринг-партнеры, с которыми я повышаю свое мастерство», – добавил Лукьянов. 

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