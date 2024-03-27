Спорт 27 марта 2024, 18:12 Мастер спорта Кавазашвили назвал Турцию главным соперником сборной Грузии на Евро-2024

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Сборная Грузии по футболу впервые в истории примет участие в чемпионате Европы. О шансах команды НСН рассказал заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер чемпионата мира по футболу Анзор Кавазашвили.

Грузия смогла выйти на Евро-2024 после того, как обыграла сборную Греции после серии пенальти. Но Кавазашвили отметил, что это была на самая сильная команда чемпионата. Гораздо более серьезным соперников он назвал Турцию.

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«А вот Турция — наш принципиальный соперник по своему расположению, по своей истории и так далее. Португалия и Чехия далеко от Грузии», — отметил эксперт.

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