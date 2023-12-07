Спорт 07 декабря 2023, 07:37 Мастер шатаутов «Тампы» Василевский стал первой звездой матча против «Питтсбурга» Василевский и Кучеров признаны главными звездами матча против «Питтсбурга» в НХЛ Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» / НХЛ

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» отразил 23 из 24 бросков по воротам. Встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы». Об этом написал РИА Спорт.

Матч проходил на домашнем для «молний» льду. Василевский пропустил единственную шайбу за 53 секунды до завершения основного времени встречи. Его признали первой звездой.

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Второй звездой матча назван российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Хоккеист забросил шайбу в ворота «Питтсбурга», а также сделал результативную передачу.

Кучеров установил рекорд клуба по продолжительности серии по результативным пасам. Для него это 11-я встреча с ассистами.

Третьей звездой матча стал защитник «Тампы» Виктор Хедман. Он оформил два ассиста.

Ранее Василевский оформил шатаут в матче против «Даллас Старз». Вратарь отразил все 25 бросков по воротам. Россиянин является рекордсменом по числу «сухих» матчей в «молниях».