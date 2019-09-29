Мастер-класс от Монсона, велосипеды и экстрим. В Одинцове прошел фестиваль «Победа жизни»

На площади перед волейбольным центром в Одинцове прошел молодежный фестиваль «Победа жизни». Школьникам и студентам не помешал даже дождь.

Источник фото: телеканал «360»

Школьники и студенты собрались перед одинцовским волейбольным центром, чтобы показать свои навыки в экстремальных видах спорта и посмотреть на таких же мальчишек и девчонок.

«Я занимаюсь этим около двух лет. Начинал просто с подтягиваний. И увидел, как пацаны этим занимаются, попробовал хоть что-то сделать и начал этим заниматься», — рассказал волонтер Алексей Бехтер, который продемонстрировал трюки на турнике.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

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Фестиваль «Победа жизни» для Одинцова уже стал традиционным. В этом году он проходит в восьмой раз. На площади перед волейбольным центром разбили несколько площадок на любой вкус: для велосипедистов, скейтеров и самокатов.

Вдохновившись спортивным духом, корреспондент «360» тоже не смог устоять и отправился отжиматься. И, несмотря на дождь, установил личный рекорд.

Источник фото: телеканал «360»

На фестиваль приехал и новый русский — Джефф Монсон. Он дал мастер-класс по боевым единоборствам. Под дождем показывал, как правильно наказывать неугодных. А в конце Джеффа — известного борца за экологию — попросили вырубить человека в костюме мусора.

Источник фото: телеканал «360»

«Я думаю, что для людей очень важно проводить такие мероприятия. Сегодня все проводят свой досуг неактивно: сидят в смартфоне или смотрят телевизор. А такие фестивали делают людей активными, популяризируют спорт!» — отметил экс-боец ММА Джефф Монсон.

Источник фото: телеканал «360»

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Цель фестиваля — приобщить всех к здоровому образу жизни. Здесь же, в палатках, собирают подписи за антитабачные и антиалкогольные инициативы.

«У нас здесь и экстремальные виды спорта, и киберспорт, и воркаут, и патриотические, исторические выставки. Практически весь интересный современный досуг здесь есть», — сказал главный организатор фестиваля «Победа жизни» Федор Харитонов.

Источник фото: телеканал «360»

Экстремалы и любители спорта и здорового образа жизни в Одинцове сегодня вновь доказали, что дождь, ветер и холод совсем не мешают отправиться с друзьями на турники. И это гораздо интереснее выходных на диване перед телевизором.