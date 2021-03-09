Мастер-класс «Легенд футбола» для детей прошел в Воронеже

В Воронеж приехала команда «Легенды футбола» во главе с двукратным чемпионом СССР Александром Мостовым, чтобы провести для юных игроков мастер-класс. Об этом сообщил портал Infox.

Глава Воронежской облдумы Владимир Нетесов обозначил важность таких мероприятий для популяризации игровых видов спорта. Он поблагодарил спортсменов за их приезд. «Сейчас в Воронеже и в районах области открываются современные физкультурно-оздоровительные, профессиональные комплексы и манежи, которые позволяют нашему подрастающему поколению активно заниматься спортом», — обратил внимание Нетесов.