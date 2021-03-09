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    09 марта 2021, 23:31

    Мастер-класс «Легенд футбола» для детей прошел в Воронеже

    Артур Блянихов

    В Воронеж приехала команда «Легенды футбола» во главе с двукратным чемпионом СССР Александром Мостовым, чтобы провести для юных игроков мастер-класс. Об этом сообщил портал Infox.

    Глава Воронежской облдумы Владимир Нетесов обозначил важность таких мероприятий для популяризации игровых видов спорта. Он поблагодарил спортсменов за их приезд.

    «Сейчас в Воронеже и в районах области открываются современные физкультурно-оздоровительные, профессиональные комплексы и манежи, которые позволяют нашему подрастающему поколению активно заниматься спортом», — обратил внимание Нетесов.