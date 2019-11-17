Массовой дракой футболистов закончился матч ПФЛ в Астрахани. Видео

В потасовке приняли участие футболисты обеих команд, а также запасные игроки и болельщики. Остановили драку сотрудники клубов и стюарды.

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на Центральном стадионе в Астрахани. Встреча завершилась с равным счетом — 1:1. Потасовка началась между игроками после финального свистка, уже через несколько секунд она переросла в массовую драку.

В ПФЛ уже заявили, что по факту драки будет проведено разбирательство, сообщило РИА «Новости».

Астраханский клуб «Волгарь» занимает лидирующую позицию в дивизионе «Юг» ПФЛ, набрав 46 очков. «Легион-Динамо» расположился на девятом месте. В активе махачкалинского клуба 23 очка.