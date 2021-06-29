Массовая драка произошла на турнире MMA в Москве

В Москве произошла массовая драка во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship. Потасовка началась со словесной перепалки бойцов, а закончилась участием в ней болельщиков.

Драка произошла в спортивном комплексе «Крылья Советов». Видео выложила сама организация на своем канале на YouTube.

Сначала произошла словесная перепалка между двумя бойцами, затем к ней присоединились все, кто стоял в октагоне. После к драке присоединились болельщики. Разнять участников перепалки удалось только с помощью полицейских и сотрудников охраны.

В декабре прошлого года между двумя титулованными бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла драка сразу после поединка санкт-петербургского бойца Александра Гребнева и таджикистанца Нурулло Алиева. К перепалке также подключились зрители, в результате бойцов отвезли в отдел полиции, где на Минеева составили административный протокол.