Спорт 09 декабря 2022, 16:04 Массажист сборных СССР и России Соколов скончался в возрасте 84 лет

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Массажист Олег Соколов скончался в возрасте 84 лет. Он работал со спортсменами из сборных СССР и России, сообщило РИА ФАН со ссылкой на РФС.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Олега Соколова», — говорится в сообщении.

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Соколов стал сотрудничать со сборной в 1961 году. Он помогал команде во время шести чемпионатов мира, четырех чемпионатов Европы и трех Олимпийских игр.

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