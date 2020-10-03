Массажист Кокорина назвал клеветой причастность к травмам футболиста

Сам специалист все обвинения в свой адрес отверг.

«Я с Сашей работаю много лет, еще с „Динамо“, был с ним в „Сочи“. Как я могу иметь какое-то отношение к травме? Кто-то клевещет, не понимаю, кому это нужно», — заявил Колесников в беседе с сайтом «Чемпионат.com».

Как сообщила «Газета.ru», ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что Кокорин из-за новой травмы пропустит встречу с петербургским «Зенитом» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги. Он пояснил, что игроку дали две недели на восстановление после травмы.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет на московском стадионе «Открытие Арена» в субботу, 3 октября.

Александр Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента во время летнего трансфера. Но на поле за все время вышел только один два раза — во время встреч с «Тамбовом» и ЦСКА. На матче против «Рубина» он просидел на скамейке запасных. Еще до начала нового сезона спортсмен травмировал колено на тренировке, после чего долго восстанавливался. Сейчас он снова отправился на лечение.