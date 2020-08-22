Маскот «Урала» выпал из мотоцикла в перерыве игры. Видео

Во время перерыва в матче с «Краснодаром» екатеринбургский «Урал» потерял свой талисман. Маскот ехал по полю в коляске мотоцикла, но в какой-то момент вывалился из нее.

Забавный момент попал на видео. На кадрах видно, что мотоцикл со Шмелем в коляске выруливает на поле. Маневр получился очень резким, поэтому талисман футбольной команды просто не смог удержаться. После падения маскот резво поднимается, залезает обратно и продолжает движение вдоль трибун.

«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги», — прокомментировала инцидент пресс-служба ФК «Урал» в Twitter.

Матч между «Уралом» и «Краснодаром» проходил 22 августа в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась победой «Урала» при счете 1:0. Вячеславу Подберезкину удалось забить гол на третьей минуте первого тайма.

По итогам матча «Краснодар» расположился на четвертом месте турнирной таблицы. Спортсмены заработали шесть очков. «Урал» со своими пятью баллами занял восьмую строчку.