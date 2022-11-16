Эксклюзив 16 ноября 2022, 11:53 Мартынюк до последнего играл в хоккей — спортсмен Шалимов Хоккеист Шалимов вспомнил, как недавно играл с Мартынюком в команде «Легенды хоккея» официальный сайт КХЛ

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Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Мартынюк до последнего выходил на лед. Как сообщил «360» советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов, они вместе в этом году выходили на лед в составе команды «Легенды хоккея».

«Недавно отметили победу в Суперсерии с канадцами, и вот так…» — сказал Шалимов.

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Он выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена и назвал его замечательным человеком.

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«Посчастливилось с ним играть в одной команде. В начале этого [года] даже выходил на лед, и катались», — добавил собеседник «360».

Соболезнования в связи с кончиной легендарного хоккеиста высказал в беседе с «360» и журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы, член Зала славы ИИХФ Всеволод Кукушкин. Он напомнил о рекорде Мартынюка по количеству забитых шайб. Речь идет о матче против сборной ФРГ на чемпионате мира в 1973 году.

Александр Мартынюк скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и время прощания пока не известны.