22 июня 2023, 17:27
Марцел Личка возглавил столичный футбольный клуб «Динамо»
Чешский футболист Марцел Личка занял пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой пресс-службу команды.
До этого Марцел Личка возглавлял футбольный клуб «Оренбург». В прошедшем сезоне команда под руководством чешского тренера заняла седьмое место, опередив «Локомотив» и «Динамо».
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Отмечается, что руководство московского клуба за переход Лички заплатило около миллиона евро.
Футбол
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