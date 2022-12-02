Спорт 02 декабря 2022, 00:12 Мартинес уйдет с поста главного тренера сборной Бельгии Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии РИА «Новости»

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Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес объявил об уходе с поста. Его команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре.

Бельгия сыграла вничью с командой Хорватии в матче третьего тура группового этапа, однако им нужна была победа. В итоге сборная набрала четыре очка и заняла третье место в группе, что не позволило ей выйти в плей-офф.

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«Это была моя последняя игра в качестве главного тренера сборной», — сказал Мартинес во время послематчевой пресс-конференции.

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация спустя время сообщила, что он принял решение об уходе с поста еще до начала мундиаля. Мартинес был главным тренером сборной с 2016 года. Под его руководством команда стала третьей на чемпионате мира 2018 года в России и дошла до ¼ финала на Евро-2020.

В 1/8 финала вышла сборная Португалии. Накануне команда обыграла Уругвай со счетом 2:0.