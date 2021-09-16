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    16 сентября 2021, 22:47

    «Марсель» объяснил, почему его фанаты не приехали на игру с «Локомотивом»

    Артур Блянихов

    Фанаты французского клуба «Марсель» не приехали на матч группового этапа Лиги Европы против московских «железнодорожников», который проходил сегодня в российской столице. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Наши фанаты остались дома, так как слишком сложно было приехать на матч», — цитирует пресс-службу «Политика Сегодня».

    Отмечается, что Роспотребнадзор ввел ограничения на количество зрителей на стадионе. Игру вживую смогут посмотреть около восьми тысяч человек.