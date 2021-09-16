«Марсель» объяснил, почему его фанаты не приехали на игру с «Локомотивом»

Фанаты французского клуба «Марсель» не приехали на матч группового этапа Лиги Европы против московских «железнодорожников», который проходил сегодня в российской столице. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Наши фанаты остались дома, так как слишком сложно было приехать на матч», — цитирует пресс-службу «Политика Сегодня». Отмечается, что Роспотребнадзор ввел ограничения на количество зрителей на стадионе. Игру вживую смогут посмотреть около восьми тысяч человек.