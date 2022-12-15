Спорт 15 декабря 2022, 21:31 Марокко пожалуется в FIFA на судейство в полуфинале ЧМ-2022 Федерация футбола Марокко пожалуется в FIFA на судейство в матче с Францией

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Королевская марокканская футбольная федерация готовит официальную жалобу в FIFA на работу судейской бригады во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом. Речь идет о полуфинальном матче чемпионата мира, в котором марокканцы уступили французам со счетом 2:0, сообщил Footmercato.

Сборная Марокко уверена, что судьи должны были назначит два пенальти в ворота Уго Льориса в первом тайме. Первый эпизод был на 27-й минуте, когда столкнулись Тео Эрнандес и Софиан Буфаль. Французский игрок вел себя слишком агрессивно в борьбе за мяч, но желтую карточку получил почему-то Буфаль.

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Второй эпизод произошел с Селимом Амаллахом. Сесар Рамос также не стал назначать пенальти в ворота французов. Это вызвало большое недовольство болельщиков Марокко. Они решили, что судейская команда помогает Франции.

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Марокканцы убеждены, что шансов на своевременное рассмотрение жалобы нет. Финальный матч между Францией и Аргентиной назначен на 18 декабря.

Накануне по всей Франции прошли беспорядки после победы национальной сборной над Марокко.