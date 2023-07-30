Спорт 30 июля 2023, 17:58 Марокканская футболистка первой в истории сыграла на ЧМ в хиджабе Марокканка Бензина стала первой женщиной, сыгравшей в хиджабе на ЧМ по футболу пресс-служба ФИФА

Читать 360tv в

Защитница сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей в матче чемпионата мира в хиджабе, сообщила пресс-служба ФИФА. Спортсменка приняла участие во встрече с Южной Кореей, африканская команда победила со счетом 1:0.

Выступающая на родине за клуб вооруженных сил Бензина провела на поле все 90 минут в матче второго тура группы H. Она играла с покрытой головой и длинными рукавами. Единственный мяч в самом начале встречи забила Ибтиссам Джраиди.

Реклама

Победу сборной Марокко назвали даже в ФИФА. Там отметили, что это первая победа команды на чемпионатах мира. Пока что североафриканки занимают третье место с тремя очками. Турнир в Австралии и Новой Зеландии стартовал 20 июля и завершится 20 августа.

«Мы очень рады, что наши усилия окупились. Эта победа для Марокко и арабов, это плод нашей тяжелой работы», — заявила Ибтиссам Джраиди.

Женщинам из Ирана впервые за 44 года разрешили ходить на стадионы. Власти заявили о создании рабочей группы по этому вопросу, для посещения открыли четыре арены.