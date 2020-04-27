Марко Николич будет тренировать «Локомотив»

Согласно условиям контракта, Николич будет зарабатывать в стане «Локомотива» полтора миллиона евро в год плюс 500 тысяч евро в качестве бонуса. Ранее он возглавлял словенскую «Олимпию», венгерский «Фехервар» и сербский «Партизан».

По данным издания, договор должен вступить в силу с первого июля. Сейчас действующим наставником московской команды является Юрий Семин. Его контракт рассчитан до конца мая. Отмечается, что гендиректор «Локомотива» Василий Кикнандзе не намерен продлевать контракт с Семиным даже до завершения чемпионата России.

Из-за пандемии коронавируса многие звезды мирового футбола стали стоить меньше. В частности бомбардир «Старой Синьоры» Криштиану Роналду потерял в цене 30 миллионов евро. Теперь трансфер португальца оценивается в 60 миллионов евро.

35-летний форвард занимает седьмое место в рейтинге самых дорогих футболистов мира, которые играют в итальянской Серии А.