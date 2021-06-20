Марио Фернандес вышел на индивидуальную тренировку

Сборная России начала тренировку в Новогорске перед третьим матчем группового турнира чемпионата Европы-2020 против Дании. Полузащитник Марио Фернандес занимается на поле по индивидуальной программе.

Остальные игроки тренируются в общей группе.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес неудачно упал и получил травму на 25-й минуте встречи во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0). Игрока унесли с поля на носилках и отвезли в одну из больниц Санкт-Петербурга для обследования. Предполагалось, что футболист получил травму грудного отдела позвоночника. Врачи не подтвердили опасения, что спортсмен мог повредить позвоночник. Поэтому Фернандес улетел с командой в Москву, он находится под наблюдением врачей сборной РФ.

Матч Россия — Дания состоится в Копенгагене 21 июня, в 22:00. Отечественная команда занимает второе место в группе В.