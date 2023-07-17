Спорт 17 июля 2023, 14:35 Марио Фернандес присоединился к «Зениту»

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Защитник сборной России Марио Фернандес присоединился к футбольному клубу «Зенит». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные сайта команды.

Ранее спортсмен выступал за бразильский клуб «Интернасьональ». Представители клуба поприветствовали Фернандеса и пожелали ему успехов.

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«„Зенит“ приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов в сине-бело-голубых цветах!», — сказано на сайте.