Мария Шарапова завершила карьеру

«Как ты оставляешь позади единственную жизнь, которую ты когда-либо знал? Как вы уходите от кортов, на которых тренировались с детства, игры, которую вы любите, — той, что принесла вам неописуемые слезы и невыразимые радости, — спорта, в котором вы нашли семью вместе с фанатами, которые за 28 лет сплотились за твоей спиной? Пожалуйста, простите меня. Теннис, я прощаюсь», — написала спортсменка в своей статье.

Россиянка поделилась с читателями своими самыми яркими воспоминаниями. По ее словам, первый корт, на который она пришла, был в Сочи. Ей тогда было четыре годика, а теннисная ракетка была вдвое больше нее.

Через пару лет Шарапова уже путешествовала по миру. Попав впервые во Флориду, она поражалась, какое все кругом огромное и насколько большая страна США. А мир тенниса становился все ближе и переставал казаться недосягаемым.

«Моя сила духа всегда была моим самым сильным оружием. Даже если бы мой противник был физически сильнее, увереннее — даже лучше, — я могла бы и продолжала упорствовать», — добавила Шарапова.

По признанию спортсменки, она будет скучать по теннису — спорту, который дал ей жизнь. И чем бы ни пришлось заниматься дальше, уроки тенниса, как и побед, останутся с ней навсегда. А впереди новые вершины, заключила спортсменка.