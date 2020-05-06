Мария Шарапова призналась, какой суперспособностью хотела бы обладать

«Невидимость, я немного Шерлок Холмс, поэтому невидимость. Не для того, чтобы за кем-то следить, скорее чтобы меня не замечали», — уточнила бывшая теннисистка.

В свою очередь Джокович остановил свой выбор на телепортации и умении летать.

В начале апреля Шарапова обнародовала свой телефонный номер и предложила начать переписку. Позднее выяснилось, что из России проблематично отправить сообщение спортсменке.

В ответ на СМС журналисты получили ссылку и запись: «Привет! Это Мария. Я пока не могу написать сообщение для твоей страны, но пройди по ссылке и сохрани свою информацию, тогда я смогу ответить тебе при возможности».

В свою очередь российский теннисист Даниил Медведев провел с бомбардиром «Зенита» Артемом Дзюбой два матча в киберфутболе в условиях самоизоляции. Оба раза Медведев оказался сильнее.