Мария Ласицкене: За 4 года никто не смог помочь спортсменам

В первую очередь спортсменка заявила, что ее коллег должны были защищать в судах.

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«Я не могу разобраться, кто в чем виноват. Но есть одна огромная проблема — что спортсмены очень сильно страдают от этого. К сожалению, за четыре года никто не смог нам помочь, никто не смог пойти в суды, провести какие-то очень качественные изменения, чтобы все встало на свои места», — рассказала Ласицкене.

Она подчеркнула собственное негативное отношение к допингу и отметила, что «Россия даже не в первой тройке по количеству положительных допинг-тестов» в мире.

Ведущий радиопередачи «Доживем до понедельника» Максим Шевченко напомнил, что существует две версии развития событий, касающихся базы РУСАДА.

«Первая версия, что Родченков удаленно исправил базу данных. Вторая версия, что какие-то начальники внутри России приказали эту базу исправить. Третьей версии не существует», — заявил он.

Напомним, что российский химик-аналитик специалист по анализу биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук Григорий Родченков покинул РФ в 2015 году. В течение всех следующих четырех лет российских спортсменов ограничивают санкциями.