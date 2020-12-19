Марат Балаев решил уйти из спорта, проиграв нокаутом. Видео

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев проиграл нокаутом бразильцу Фелипе Фроесу на турнире «Абсолютного чемпионата Ахмат» (ACA) в Москве. С первых секунд матча Балаев по прозвищу Мотиватор пошел в атаку, однако Фроес был успешнее. За ходом поединка наблюдал «360».

В случае победы Балаев мог претендовать на чемпионский пояс лиги в полулегком весе. Накануне на официальном взвешивании Фроеса лишили титула из-за небольшого перебора в весе.

Роковыми для бразильца стали лишние 800 граммов — нет, дело не в аппетитной русской еде. Были проблемы с прохождением таможни, из-за которых бразильский боец поздно начал весовую гонку и просто не успел. А Балаев, наоборот, сбросил слишком много. Позже он расскажет, что в его карьере это была самая адская подготовка.

«Мне так плохо никогда не было, это была одна из жесточайших весогонок», — сообщил спортсмен.

Источник фото: «360»

44-летний Балаев выступал против 29-летнего Фроеса. Россиянин силен в вольной борьбе, бразилец — в стойке. Два абсолютно разных бойца, которых объединяло одно: на эту схватку они поставили многое. Балаев планировал заполучить пояс и красиво завершить карьеру, Фроес хотел посвятить победу сыну — он появится на свет через несколько месяцев.

В начале боя Марат сразу решил навязать свою тактику: попытался через левую ногу перевести соперника на землю, чтобы уже там начать прессинг. Но, как признается Фелипе, он был готов к этому. Успел хорошо изучить Марата.

«Я, в принципе, ожидал от него все, что он сделал, но у меня лучшая ударка во всей категории, плюс у меня классный тренер Даниэль, который подготовил мне хорошую защиту от тейкдаунов, и у меня классный тренер по боксу. Я готовил специальную технику, защиту против него, поэтому в первом раунде приложил все силы, чтобы он выдохся», — сообщил бразилец.

Во втором раунде Балаев повторяется, снова пытается провести тейкдауны. Рефери заканчивает поединок досрочно, на первых минутах третьего раунда.

Пояс не достается Фелипе, таковы правила АСА, но уже на пресс-конференции после боя он скажет, что побил всех, кого хотел, и теперь все знают, кто здесь чемпион. Громкое заявление делает и Марат Балаев — признается, что силы уже не те, и это был его последний поединок.

«Я чувствую, что не тяну. Могу сказать, что это сто процентов мой последний бой. Если не тянешь тягу, нужно идти», — сказал россиянин, извинившись, что не оправдал надежды болельщиков.

Сейчас в планах у Марата Балаева — выкупить зал, где он тренируется, и начать самому готовить спортсменов. Будет ли он выходить на бои за гонорары — пока боец затрудняется ответить. И пусть такого красивого финала карьеры, о котором он мечтал, не получилось, но себя, как главного Мотиватора, в историю лиги АСА он уже вписал.